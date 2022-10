Muestran imagen del antes y después de Ángela Curich y ella lo niega

Duración: 03:37

Ángela Curich, conocido como ‘Sheylón’, quiso negar la imagen de su pasado en ‘América hoy’, pero terminó aceptando que en esa época todavía no se realizaba los ‘retoques’ que ahora luce. “Soy yo cuando pesaba 65 kilos de más, tenía el cabello horrible. No tenía ni carillas (...) no había inversión”, destacó. (Fuente: América TV)