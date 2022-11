Pancho Rodríguez sobre nuevo amor de Tepha Loza: “No veo tele, qué será de ella”

Duración: 02:39

Pancho Rodríguez fue consultado por la nueva relación de Tepha Loza con el empresario Mario Neumann. El combatiente dijo no estar al tanto de quién es la nueva pareja de la hermana de Melissa Loza. “No tengo idea de ella. No veo tele, qué será de ella. No sé de quién”, expresó. Fuente: [América TV]