Rebeca Escribens revela que le gustaba el hijo de Miguelito Barraza: “Él no me daba bola”

Rebeca Escribens reveló que estudió con el hijo del ‘Chato’ Barraza en el nido. “Me hacía reír... a mí me gustaba pero él no me daba bola... ya no ah, no te emociones que estamos casados”, dijo a modo de broma la conductora de América Espectáculos. Video: América Espectáculos.