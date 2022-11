Rosángela dejaría EEG para iniciar una maestría: “El trabajo que tengo no es para toda la vida”

Duración: 01:43

Rosángela Espinoza reveló para ‘+Espectáculos’ que pronto iniciará su maestría y evalúa su continuidad en ‘Esto es guerra’ por el tema de los horarios. “La maestría no es barata. Ya junté igual, pero el trabajo que tengo no es para toda la vida. Me da penita dejarlo”, dijo la modelo. (Fuente: América TV)