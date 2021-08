Las chicas realitys Alejandra Baigorria y Rosángela Espinoza tuvieron una fuerte discusión luego que ‘la rubia’ dijera que en Esto es Guerra hay preferencias. Según dijo Baigorria, a ella no le permiten llegar tarde, mientras que a sus demás compañeros no les llaman la atención. “Como siempre Alejandra, no te fijes en los demás, fíjate en ti, asume tu responsabilidad. La vida es bonita, te vas a arrugar”, le dice Rosángela. Video: América TV.