La salsera tuvo su segunda participación en “El Artista del Año” y al finalizar, la excolita dio su opinión al respecto. “Yo he sido una de tus más grandes críticas. Ojo, no por nada personal porque nadie tiene derecho a juzgar la vida de nadie, pero sí algunas veces te vi acá en presentaciones y siempre te vi haciendo playback. También en presentaciones en el extranjero te vi haciendo playback, y yo decía la quiero escuchar cantando en vivo. He tenido la oportunidad de escucharte ahora en vivo, la semana pasada te sentí un poco nerviosa y esta semana te sentí mucho más segura que la semana pasada. ¿Qué tienes a favor? Bailas espectacular, la actuación fue bastante buena y como conjunto eres un artista que sabe sacar provecho de lo que tiene. Las horas de vuelo te están formando”, manifestó la jurada. | Vídeo: América TV