Tilsa Lozano tomó con humor las críticas que recibe por presionar a Jackson Mora para casarse. “Tanto la gente se burla y dice ‘el anillo pa cuando’, que a mí me dio la gana de vestirme de blanco, si me da la gana me lo pongo”, dijo la ‘colita. Las conductoras de América Hoy la elogiaron y la compararon con una diosa griega. Video: América Hoy