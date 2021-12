¿Y qué dirá Christian Dominguez?: Pamela Franco se derrite por el ‘activador’ de Melissa Paredes

Duración: 01:23

¡Cuidado, Christian! El activador de Melissa Paredes, Anthony Aranda, sigue ganando fanáticas en la farándula local. Y es que esta vez la cumbiambera Pamela Franco no pudo ocultar sus sentimientos y se quedó atónita al ver al bailarín vestido como sexy papa Noel. “Yo sí lo he visto y es sexy el tipo, tiene una mirada así, bien penetrante (...) Tiene una mirada penetrante, como que es fuerte, sales corriendo, te intimida”, contó Pamela. “Estuvimos en un programa, me cae súper bien, es súper sexy, sobre todo cuando baila”, agregó entre risas nerviosas. Video: (Latina TV).