Yaco Eskenazi contó que Natalie Vértiz no le hace escándalos pero cuando se pone celosa prefiere responder con una sonrisa y salir a la terraza para ‘que se olvide’. “Tomo las medidas necesarias, no diré más, pero es una cosa sana no más, no voy a ser ‘la tóxica’”, dijo la conductora. Video: Estás en Todas