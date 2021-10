Yolanda Medina, líder de Alma Bella, le contó a Gisela Valcárcel que hace una semana recibió la notificación de que la Policía archivó el caso del robo de su camioneta. “Aproximadamente hace un año me robaron en la puerta de mi casa. Ustedes saben que todo lo que nosotros obtenemos es con mucho esfuerzo. Hace una semana me llegó un documento que decían que archivaban el caso porque no le daban más pistas de quien me había robado el carro. Ahora estamos en un país que la delincuencia abunda y te roban con armas para quitarte la vida. En pandemia me pasó de todo, pero aquí estoy”, afirmó la concursante del reality. (Video: América TV)