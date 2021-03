El cantante peruano, Ezio Oliva aseguró que no ha perdido su esencia como aseguran algunos de sus seguidores en Instagram debido a que acaba de lanzar el tema ‘No lo esperaba’ en el género urbano que está de moda. Además, negó haberse convertido en reguetonero solo por cantar junto a un artista urbano. “Hoy por hoy siento que es el punto medio donde no he perdido mi esencia, pero que ya estoy mirando hacia adelante”, aclaró Ezio en sus historias de Instagram. (Fuente: @eziooliva)