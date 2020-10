Josimar se presentó en En Boca de Todos para presentar su nueva canción ‘Tú te lo pierdes’ y recibió una grata sorpresa al ver un video en el que sus tres hijos le enviaron un saludo. "Primera vez que me hacen esto, de verdad no me lo esperaba, qué grandes están mis hijos, ya hablan... A mi Joaquín no lo veo tiempo, está de viaje”, dijo muy emocionado el conocido salsero nacional. (En Boca de Todos / América)