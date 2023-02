Largas colas en la estación Gamarra del Metro de Lima debido a falla del servicio

Duración: 02:55

Grandes colas se formaron en la estación Gamarra del Metro de Lima (ex tren eléctrico) debido a que el servicio solo funcionó desde San Juan de Lurigancho hasta la mencionada estación en La Victoria. En un enlace de TV Perú Noticias se pudo apreciar a la gran cantidad de gente esperando por abordar el tren; pero no había el servicio rumbo al sur, incluso muchos de ellos no tenían dinero otro medio para retornar a sus hogares. Por ello se quejaron de la falta de información. (www.tvperu.gob.pe)