La cantante e influencer peruana radicada en México no deja de sorprender a sus seguidores en Instagram. Esta vez decidió grabar un video bailando el tema ‘Tú eres mi sueño’ de Fonseca. “Despeinada... loca... riendo... sin maquillaje, sin preocuparme... así es como tú me ves mientras me haces videos”, escribió Tefy. El video en un día suma más de 220 mil reproducciones y miles de ‘likes’.