La cantante peruana, Stephanie Valenzuela hace oídos sordos a las críticas de sus ‘haters’ que insinúan que es una ‘chica plástica’. Ella se divierte con las críticas y por eso publicó un video bailando sin preocupación. En unas de las últimas imágenes colocó: “Pero full plastic and they love it (Llena de plástico y les encanta)”. (Fuente: Instagram @tefivalenzuela)