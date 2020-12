La cantante mexicana Thalía usó sus redes sociales para quejarse por la cantidad de gente que ve en la calle sin su cubrebocas. La intérprete ´No me acuerdo’ señaló: “Me impacta la cantidad de gente que va por la vida sin su cubrebocas. No entiendo, yo salgo con una cubrebocas o dos y me pongo mis lentes… ¡No entiendo! ¡Qué onda!”, dijo indignada. (Instagram: @thalia)