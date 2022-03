Duración: 05:10

Chris Rock hizo una “broma” sobre el look de Jada Pinkett-Smith. Aunque inicialmente Will Smith se rio de ello, al ver la molestia de su esposa se paró y golpeó a Rock. Pero ¿qué pasó con Will tras el incómodo momento que se ha vuelto viral?, aquí te contamos cómo se comportó el actor.