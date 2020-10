La actriz e influencer, Yiddá Eslava, está a días de dar a luz a su pequeño Maro y tuvo que ser sometida a una prueba molecular para descartar si tiene COVID-19. Yiddá no dudó en compartir su experiencia con sus cerca de 1.5 millones de seguidores en Instagram. “Bueno a mí me tocó hacerme el HISOPADO. No voy a mentir, NO ES AGRADABLE no duele, es más la sensación incomoda de la arcada, Jajaja pero todo pasa”, escribió la protagonista de la película ‘Sí, mi amor’. (Video: Instagram)