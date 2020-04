‘Palta emocionada’ que pide que la compren y la hagan ensalada se vuelve viral en redes sociales

En redes sociales, el video de una ‘palta emocionada’ en el parque zonal Cahuide del distrito de Ate, se volvió viral por la carismática forma en la que ofrecía sus productos a los clientes que llegaban a dicho centro. Muchos usuarios destacaron su peculiar estrategia en medio de la cuarentena del coronavirus.

Canal N realizaba un informe del mercado itinerante que se habilitó en Ate Vitarte cuando la palta emocionada hizo su incursión en la toma y se robó toda la atención por su energía.

“Llévenme a su casa, haganme ensalada, comprenme, comprenme”, se le escucha decir en el video a la joivencita que llevababa puesto el traje de esta palta animada.

Palta emocionada en mercado de Ate

De inmediato el video causó sensación en redes sociales a tan nivel que la mujer detrás del disfraz apareció para agradecer por el apoyo y respaldo a sus productos que se vendieron ‘como pan caliente’.

Rubí Guerra escribió a través de sus redes sociales que ‘al final si le compraron’ las paltas gracias a su estrategia. Además, la joven compartió fotografías de lo que fue esa satisfactoria jornada de trabajo.

“De verdad, ustedes me han sacado más risas que yo a ustedes xD También me han subido mucho el ánimo, en serio gracias por estos lindos detalles. No esperaba tanto, hasta me están ofreciendo trabajo y justo necesito dinero para mandar a ver a mi gato (porque un perro le mordió su pata y está súper hinchada, espero no sea fractura)”, escribió Rubí en sus redes sociales.

Usuarios en redes sociales no tardaron en resaltar la dinámica forma en la que Rubí ofreció sus frutos y hasta le hicieron dibujos y videos que resaltaban su labor en esta cuarentena. Además, la joven resaltó que muchos ya le están ofreciendo trabajo.