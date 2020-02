A Beto Ortiz parece no importarle la avalancha de críticas que recibió el último fin de semana por criticar el aspecto físico de su colega Rosa María Palacios en una entrevista con Milagros Leiva. A través de su cuenta de Twitter e Instagram, el conductor de El Valor de la Verdad se encargó de que todos se enteraran que tomó el tema con humor.

El periodista compartió una imagen de su imitación hecha por el cómico Alfredo Benavides con el texto: “Aquí, muy asustado por la idiota papaditis nacional”. De inmediato, recibió muestras de apoyo y nuevas críticas. “¿Tan difícil es hacer mea culpa?”, cuestionó una de sus seguidoras.

LAMENTABLE COMENTARIO

En entrevista con Milagros Leiva, Beto Ortiz mencionó indirectamente una parte del rostro de Rosa María Palacios y la criticó. “O sea, trato de no tener demasiada papada para no parecer una colega que tiene que posar así porque si no se le cae el bofe”, dijo el conductor de El Valor de la Verdad.

“¿Quién? ¿Rosa María?”, expresó Milagros Leiva extrañada por el comentario. “Lo has dicho tú, no yo”, contestó Beto Ortiz entre risas. “Yo creo que es una falta de respeto salir con papada en televisión”, agregó.

En ese momento, la periodista le preguntó si no había que asumirse tal y como se es, a lo que Beto contestó tajantemente: “Dejas de comer pan. O sea, no puedes salir con una cosa así en la tele. No, está mal”.

Beto Ortiz y sus comentarios peyorativos contra Rosa María Palacios | Twitter | TROME