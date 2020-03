La pandemia por el coronavirus ha generado miles de reacciones en redes sociales. Entre las que destacan está la canción de Olaya Alcázar, “Quédate en tu p(...) casa”, la cual alcanzó los 14.000 retuits y los 27.000 me gusta.

La cantante permanece en su casa en Madrid desde el miércoles por el pandemia de coronavirus. “El martes ya me confirmaron que se cancelaban todos los conciertos y trabajos que tenía programados para las próximas semanas”, cuenta a El País. Olaya Alcázar dice que grabó la canción en vista de que la gente no se tomaba en serio la medida de quedarse en casa. “Actúa como sociedad, no satures la sanidad”, finaliza la tonada.

En conversación con el medio español, Olvaya indica que la gente joven no se da cuenta de la magnitud del problema. “Creen que no somos población de riesgo y que por eso no tenemos por qué tomar estas medidas preventivas, pero puede que seamos la clave en todo esto. Iba a ser un video chorra para mandarlo por Whatsapp, para animar un poco la cosa que está complicada porque todos estamos un poco de bajón con todo esto, pero luego me animé a subirlo a redes, aunque no me imaginaba que tendría esta repercusión”, dice la cantante sobre su canción sobre la pandemia del coronavirus.

La joven también se animó a brindar los acordes de la canción. “Son los cuatro acordes básicos del pop: DO, SOL, LA, FA”, explica. “Esa era la coña también con la que creé la canción y con la que bromeaba con algunos colegas músicos: tanto sacrificio y tanta preparación para crear nuevas melodías y al final acaba triunfando lo de siempre”, bromea sobre la canción que compuso por la pandemia del coronavirus.

La canción la hizo conocida Rodrigo González, quien publicó el video en su cuenta de Instagram. Como se recuerda, El Gobierno español restringió el movimiento de personas por todo el país, excepto por motivos excepcionales, dentro del estado de alarma que aprobó este sábado para combatir la expansión del coronavirus. Las medidas, las más drásticas aprobadas por un Ejecutivo español en décadas, establecen desde este sábado el cierre de centros educativos a nivel nacional, igual que de los comercios no esenciales, los espectáculos deportivos y culturales y los locales de ocio, anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta medida está siendo evaluada por el gobierno peruano ante los 71 casos confirmados.

VIDEOS RELACIONADOS

Coronavirus: La pandemia del Covid-19 avanza inexorable y deja más de 2.000 muertos en Europa

André Carrillo se queda en casa por coronavirus y entrena con su familia

TAMBIÉN PUEDES LEER

España restringe la circulación de personas, cierra comercios y espectáculos por coronavirus

Coronavirus en Perú: Párroco transmite misa en vivo por Facebook para evitar contagio de Covid-19 | VIDEO

Coronavirus: Balancea la comida de tu perrito para prevenir el contagio del virus o infección