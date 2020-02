¡No se quedó callada! Luego de viralizarse en Facebook y Twitter el fragmento de una entrevista que Beto Ortiz le brindó a Milagros Leiva, donde critica la ‘papada’ de su colega Rosa María Palacios, Carla García se pronunció y sacó cara por su íntimo amigo.

“Quiero levantar mi papada (que no es poca) en protesta. A la ministra de economía cualquier idiota la cojudea y nadie la defiende pero apenas tú dices papada salen a adjudicarle el término a una señora en específico. Menuda defensa que le hacen. ¿O dijiste nombre?”, escribió la hija del fallecido Alan García.

Carla García defiende a Beto Ortiz tras polémico sobre Rosa María Palacios | Twitter

“No dije nombre pero creo que @MilagrosLeivaG sí dijo. Anyway, bularme a mí es mucho más diver, alucina", contestó el periodista sin darle importancia a la avalancha de críticas que recibió pos los comentarios peyorativos.

Carla García, que al parecer desconocía que Milagros Leiva le preguntó si sus críticas iban dirigidas a Rosa María Palacios, respondió que no había visto esa parte de la entrevista, aunque siguió burlándose del tema.

“Me he puesto a pensar con qué parte del cuerpo (adiposo) me sentiría aludida, creo que panza o poto. Cuando dicen ese potazo, siento que me hablan. La guatona, también podría ser”, escribió en su cuenta de Twitter.

