El contenido viral en internet tiene distintas manifestaciones y van más allá de los temas. Están los videos virales, las historias o relatos, los memes, las fotos virales y, lo que veremos a continuación, los desafíos virales. Específicamente, con números.

Es que si entras a la red a diarios y tienes cuentas en redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook o Twitter, sabes que de vez en cuando, aparecen imágenes de ilusión óptica que generan gran alboroto, trascienden idiomas, culturas, husos horarios y más.

Uno de los desafíos virales que más se recuerdan es el del famoso vestido. Las personas debían decidir su color, si este era blanco y dorado o negro y azul. De hecho que lo recuerdas.

Ahora bien, en febrero de 2022 el centro de atención es esta imagen que encierra un número en sí misma. El desafío es: cuanto más miras la imagen, más varía el número. Al menos eso dicen, ¿tú qué opinas? Mira:

¿Cuántos números ves aquí? ¿Cuáles son? Compártelo si te gustó.

Sí, la imagen en sí hace difícil que haya un consenso general sobre de qué número se trata. El hecho de que sea en blanco y negro, con formas de espiral de fondo y números transparentes, no ayuda. En Twitter, se hizo la pregunta “¿Qué número ves en esta imagen?” y las respuestas no pueden ser más diferentes: 3452839, 628, 528, 1528 y 538 fueron las cifras más repetidas. Y todavía hay quienes no pueden ver nada.

¿Y por qué el número varía? Exacto, es una ilusión óptica. Se basa en la sensibilidad al contraste que puede variar de acuerdo a cada persona. Es por ella que podemos percibir la diferencia entre los objetos y sus fondos

Así, Las personas con niveles más altos de sensibilidad al contraste tienen más probabilidades de ver los siete dígitos de inmediato. Sí, siete dígitos. ¿Y tú? ¿Qué número ves en este reto viral? También se le llama desafío viral, por cierto.

¿QUÉ ES ILUSIÓN ÓPTICA?

Una ilusión óptica es cualquier ilusión del sentido de la vista o visión que lleva a la persona a percibir la realidad de varias formas y condicionado, esencialmente, por dos tipos de factores.

Los dos factores que puede generar la ilusión óptica:

Carácter fisiológico , asociada a los efectos de una estimulación excesiva en los ojos o el cerebro. Por ejemplo: brillo, luz, contrastes, color, movimiento, etc., como el encandilamiento tras ver una luz potente.

, asociada a los efectos de una estimulación excesiva en los ojos o el cerebro. Por ejemplo: brillo, luz, contrastes, color, movimiento, etc., como el encandilamiento tras ver una luz potente. Carácter cognitivo, en las que interviene nuestro conocimiento del mundo. Por ejemplo, el jarrón de Rubin en el que percibimos dos siluetas negras caras de lado o un jarrón blanco al medio).

