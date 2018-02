Facebook: depravados tienen como víctimas predilectas a menores entre 9 y 16 años [VIDEO y FOTOS]

¡Mucho cuidado! Los depravados sexuales no solo están en las calles, sino también en el ciberespacio. Sus víctimas favoritas son menores entre 9 y 16 años, según la División de Alta Tecnología de la Policía Nacional. Por ello, es importante conversar con nuestros hijos y alertarlos de los peligros que hay en las redes sociales, como Facebook.



“Los acosadores crean redes sociales con perfiles falsos, también están en juegos en línea y hasta en foros. Se disfrazan de jóvenes visualmente muy agradables para ganarse la confianza de sus víctimas. Una vez que lo logran, piden fotos íntimas, las cuales luego usan para extorsionarlas”, precisó un efectivo policial.



PERFILES

La policía recomendó a los padres no instalar el servicio de Internet en los dormitorios de sus hijos. Además, que los menores utilicen perfiles privados en las redes sociales, para que extraños no puedan ver sus publicaciones.



Los padres deben conversar con sus hijos e indicarles que no se tomen ni publiquen fotografías comprometedoras, así sea una broma entre amigos.



Si su hijo ha sido víctima de un ataque sexual, entregue toda la información a la policía.

El depravado sujeto podría salir en libertad. Video: Canal N