Una denuncia de acoso ha generado consternación en redes sociales. El video de una clase virtual en la Universidad Nacional Federico Villarreal se viralizó en Facebook a raíz de un comentario de connotación sexual realizado por el docente universitario de turno, quien hace un ejemplo en base a una bebida exótica cuyo nombre es similar al del miembro viril masculino.

El video corresponde a una clase dictada por el profesor Joohn Oblitas Carreño, quien hace un ejemplo de semiótica pero apelando al doble sentido, registrándose una manera de acoso en plena sesión de Zoom.

“¿Has probado ping*?”, pregunta el docente inicialmente. “Dependiendo a qué se refiera, profesor”, contesta la alumna que intervenía frente a todos sus compañeros.

“¿Cómo que a qué me refiero? A ping*, la bebida de la Selva”, agregó el profesor, tras lo cual la estudiante expresó su desconocimiento sobre dicho brebaje. “Acabo de aplicar semiótica contigo. ¿Por qué dudaste? ¿A qué ping* te referías tú?”, complementó Oblitas Carreño aludiendo al doble sentido.

Posteriormente, la estudiante incide en que desconocía sobre dicha bebida exótica, pero el docente hace un nuevo comentario sexual, generando el repudio e indignación en las redes sociales.

“¿Ninguna? ¿Cómo sabías que había más de una? No me engañes. Imposible que me engañes. Cuando tú vas yo ya fui dos veces”, complementa.

¿QUÉ DICE LA UNIVERSIDAD EN MENCIÓN SOBRE ESTA DENUNCIA?

Cabe señalar que, de momento, la Universidad Nacional Federico Villarreal no ha emitido un pronunciamiento al respecto a este caso que ha despertado la indignación en redes sociales por tratarse de un nuevo caso de acoso en clases universitarias.