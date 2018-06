Esta es la historia que te demostrará por qué no debes de desafiar a la 'madre naturaleza' contra todos los pronósticos que te den y es que la realidad es muy distinta a la ficción y esto queda demostrado con este video viral de Facebook grabado en España .

Unos jóvenes europeos aparecieron en una playa, la cual no se sabe cuál es, para ponerse a jugar mientras el mar estaba con un oleaje anómalo y con bandera roja ; sin embargo, esto no les importó y se metieron al agua sin saber lo que pasaría.

El uso de su razón les entró a algunos de los chicos que optaron por salir del mar para sentarse en la arena y observa como uno de sus compañeros saltaba muy feliz mientras se acercaban las olas aunque, al final, el destino le hizo 'pasar factura' por enfrentar a la naturaleza.

Y así fue. Cuando este saltaba en el agua, su celular (aparentemente el último modelo de Apple, el IPhone X), se cayó al agua e inició la preocupación pero, por si no lo sabías, este dispositivo móvil es resistente al agua entonces, ¿por qué el muchacho terminó arruinado? Aquí va la respuesta.

La marea, que estaba muy fuerte, hizo que el celular desapareciera de la vista del chico y de sus compañeros que no paraban de reírse de la situación. Lo buscó y lo buscó pero jamás lo encontró. Es aquí que aprendió la lección de no volver a enfrentar al mar si no quiere volver a perder sus cosas más preciadas.