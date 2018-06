Facebook viral: Juez supremo que protagonizó incidente con policías da su versión [VIDEO y FOTOS]

Un video protagonizado por el juez supremo Vicente Walde Jaúregui, donde se le ve discutiendo con dos policías en las inmediaciones del Palacio de Justicia, en el Cercado de Lima , se ha vuelto viral en Facebook .



El auto que trasladaba al vocal de la Corte Suprema se había estacionado en la vereda de la mencionada zona, cortando el paso a lo peatones que circulaban alrededor. Ante esta acción, los policías se aproximaron para pedirle que retirara el vehículo.

“Yo soy la autoridad. Respeta a la autoridad. Usted está actuando arbitrariamente. Usted no conoce lo que es la propiedad del Poder Judicial . No es la primera vez (en referencia al acto), esto es de nosotros”, se le oye decir al juez supremo.



En el video viral de Facebook se puede ver que un efectivo policial le pide al vocal de la Corte Suprema que “respete a las personas” que circulaban por el área y a una policía de Tránsito que se sumó al pedido de su colega.

Facebook viral: Juez supremo que protagonizó incidente con policías da su versión

En un comunicado, el juez Vicente Walde Jáuregui explicó que un policía impidió a su chofer estacionar frente a la puerta de Protocolo de Palacio de Justicia pese a que tiene “razones de salud” desde hace dos años y que lo “obligan a caminar con dificultad”.



“Ante esa decisión, procedí a bajar del auto no sin antes reclamar por la actitud poco tolerante con mi condición”, se lee en la misiva firmada por el vocal de la Corte Suprema y difundida por Canal N .

“A pesar de la limitación física en la extremidad superior e inferior derecha, debido a las secuelas que me dejó una hemiparesia en el cerebro, en lado derecho del tálamo, realizo mi función jurisdiccional diariamente pero he pedido facilidades para que mi ingreso sea por la puerta de ingreso mencionada”, agregó.



“Soy el primero en lamentar que este incidente haya ocurrido y solo espero de parte de quienes han filmado y difunden este evento que no desinformen ni se haga escarnio de mi persona”, finaliza la carta del juez supremo Vicente Walde Jáuregui.

