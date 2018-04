Un reciente video viralizado en Facebook tiene como protagonista a un dulce perro siberiano que es víctima de un ataque de estornudos. Sin embargo, al pasar los segundos, te darás cuenta de que algo muy extraño sucede con el clip.

El perro está sentado sobre su cama cuando empieza a estornudar. Sin detenerse, el can estornuda nada menos que seis veces, mientras su amo lo graba con su celular desde un extremo de la habitación, se puede ver en Facebook.

Mientras estornuda, la persona que graba se va acercando al perro. Es así que hacia el final del clip de Facebook, la cabeza del can invade todo el encuadre mostrando la expresión de quien no puede controlar los molestos estornudos.

Repentinamente, la escena cambia y se ve la devastadora explosión de una bomba. Todo se trató de una divertida broma del dueño del perro, quien aprovechó el ataque de estornudos de su mascota para viralizarla en Facebook.

El video compartido por la página de Facebook The best Memes and VIDs es todo un éxito en las redes sociales. Al momento ya cuenta con nada menos que 13 mil reacciones, 1.8 millones de reproducciones y casi 60 mil compartidos.

Perro tiene ataque de estornudos y su final te dejará boquiabierto.

