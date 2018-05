Avengers Infinity War: Mira esta divertida galería de fotos con los dobles peruanos de los superhéroes 

Para eso sí tienen tiempo. La comunidad virtual Langoy Corp a tráves de su página de Facebook , "Hablemos con spoilers", realizó divertidas comparaciones entre los personajes de Avengers Infinity War y figuras mediáticas peruanas.



El álbum donde publicaron estas fotos tiene cerca de 1.800 me gusta y fue compartido por más de 1.000 personas en Facebook. La viralización de este contenido se debe a las graciosas comparaciones que hicieron los jóvenes del podcast "Hablemos con spoilers".



Algunos das las figuras televisivas peruanas que aparecen en este álbum son: Oscar López Arias, Marco Zunino, Manuel Gold, Marie, Karen Dejo, 'La China' Fabianne, Jefferson Farfán, Flavia Laos y hasta Sergio Galliani.



Como se recuerda, Avengers: Infinity War, en el Perú, ya superó el 1 millón y medio de espectadores. Como todo fenómeno moderno, la película ha sido blanco de bromas y generó la creación del meme

“No me quiero ir Señor Stark, No me quiero ir”.



Mira la divertida galería de fotos donde los superheroés de Avengers: Infinity War son comparados con las figuras mediáticas peruanas ¿Agregarías a alguien más a esta lista? Todas las sugerencias son bien recibidas.

