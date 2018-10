Turquía ha estado en el centro de la noticia durante las últimas semanas por diversos motivos, pero la historia protagonizada por un deprimido hombre ha convertido al país del Oriente Medio en el escenario de un hecho que se hizo viral tras su publicación en Facebook.

Lo anterior debido a que Şeref Can, un ciudadano turco de 55 años, podría ir a prisión cinco años tras ser acusado de "obstruir el servicio de las instituciones públicas y evitar de esta forma que un funcionario público cumpla con su deber" por llamar 45.210 veces a la Policía.

El sujeto llamó a la Policía local más de 100 veces al día durante un año.

Según indicó el diario Sabah, el ciudadano residente de la ciudad de Estambul hizo las llamadas entre el 15 de mayo de 2017 y el 15 de mayo de 2018 sin interponer ninguna queja o denuncia. El hecho causó diversas reacciones entre los usuarios de Facebook.



Asimismo, se dio a conocer que el departamento de comunicaciones y electrónica de la Policía de Estambul empezó a investigar a Can después de recibir varias quejas. Y es que el teléfono sonaba tantas veces que los agentes llegaban a ocupar gran parte de su tiempo en hacerle entender al hombre que no volviera a marcar el número de teléfono, siempre y cuando no fuera por una urgencia.

El protagonista de esta publicación viral de Facebook fue interrogado por la Fiscalía y dejó sorprendidos a todos al afirmar que hizo las llamadas porque "se sentía solo".



"Me divorcié hace dos años. Bebía. Y no tenía con quién hablar, así que llamé a la Policía", fue su explicación. Sus palabras generaron todo tipo de comentarios entre los internautas de Facebook, quienes expresaron su preocupación por el hombre.

"Tendrían que haberlo derivado a un teléfono de ayuda o a un médico, obviamente no está bien psicológicamente", dijo una usuaria. "Lo correcto es que lo hubieran llevado a un especialista en vez de burlarse de él y escucharlo durante horas", indicó otro.