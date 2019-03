¡Para no creerlo! Una joven aparentemente pasada de copas que dijo ser abogada protagonizó una lamentable escena en los exteriores de la comisaría de La Punta , en el Callao. Al momento, el video de su intervención es viral en Facebook.

Según consignó el Facebook de Verdad Policial, la joven abogada identificada con las iniciales G. F. L. T. tuvo una reacción desmedida luego de que los efectivos intervinieran a su amigo, quien manejaba en estado de ebriedad. Las cuatro personas que estaban a bordo del vehículo se habrían encontrado pasados de copas.

Tal y como se ve en el video, la joven insulta a los policías que realizaron la intervención. En un momento, quiso agredir físicamente a uno de los efectivos, pero su amigo la contuvo. "¡Dime! ¡Soy abogada! ¡Qué ch... me dices!", exclamaba completamente fuera de sí.

En ese momento, sus acompañantes aprovechan para intentar escapar de la comisaría, pero los agentes lograron detenerlos a tiempo. "Va colaborar, no ha hecho nada", gritaba la joven abogada.

Abogada insulta a policías que detuvieron a su amigo por manejar ebrio y sucede lo peor. Foto: Captura de pantalla de Verdad Policial

Es en ese momento que un efectivo aprovecha para recuperar su celular, que presuntamente habría sido retenido por la mujer. "Este es mi celular. Te puedo denunciar por esto yo", se le escucha decir al agente en el video de Facebook.

"Qué ch... me vas a denunciar tú... Oe, tú no sabes quién soy h... Tú no sabes quién soy, cholo de m...", replica la joven en completo descontrol. Asimismo, pedía que no esposen a su amigo, quien no podía levantarse del suelo.

"Soy abogada. Qué ch... me vas a decir. Yo sé todas las leyes que están acá. Tú no tienes ningún derecho de ponerle las esposas", dijo antes de arremeter contra la persona que grababa la intervención.

Segundos después, la joven se pone violenta y la policía la redujo. "Póngale las marrocas que le ha pegado al tombo", se le escucha decir a uno de los agentes que fueron testigos de la bochornosa escena.

Los efectivos reducen y esposan a los cuatro jóvenes y los conducen a la comisaría. Finalmente, otra de las implicadas arremete nuevamente contra un agente, a quien tilda de 'misio' y 'negro'.