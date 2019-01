¡Para no creerlo! Un vecino de San Isidro amenazó con denunciar 'por ladrón' a un hombre que lo acusó de haber maltratado a su perro. Video del enfrentamiento entre ambos ya es viral en Facebook y ha causado todo tipo de reacciones.



Todo ocurrió en una calle de San Isidro. El denunciante, quien asegura que trabaja por la zona, pasó por una vivienda en cuya reja vio amarrado a un perro. Según se ve en el video de Facebook, la mascota se muestra inquieta, jadeando y intentando safarse de la cuerda por el inclemente sol.



Acusa a vecino de San Isidro de maltratar a su perro y este lo amenaza con denunciarlo 'por ladrón'. Video: Facebook / Grupo Caridad

Momentos después, el dueño del perro sale de la casa y se enfrenta al indignado transeúnte, que le reclamó por dejar a la intemperie a su mascota en pleno verano. "Te voy a denunciar por calumnia y por ladrón, porque estás chekeando acá en mi casa hace rato", lo amenazó al mismo tiempo que lo acusó de haber invadido su propiedad.

"Estoy con los señores de Serenazgo y dices que he entrado a tu propiedad y he querido invadirla. Acá están los dos señores de Serenazgo que están presenciando todo esto", le contestó el usuario de Facebok. "Te voy a denunciar porque estás entrometiéndote en mi propiedad y no tienes derecho", replicó el vecino de San Isidro.

"Yo tengo derecho a grabar porque este es un delito de maltrato animal. Los animales ahora tienen derechos" , dijo el denunciante, quien fue calificado por el vecino de San Isidro de 'bruto', según consta en el video viralizado en Facebook.

Instantes después, aparece un efectivo policial y el acusado trata de justificar su accionar diciendo que bañó a su perro y que solo lo dejó secando bajo el sol por unos 15 minutos. En su post de Facebook, el denunciante aseguró que estas razones no son válidas.