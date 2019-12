¡Dice estar arrepentida! Una mujer que se hizo viral en Facebook luego de ser captada abandonando a su perrita en una calle de Miraflores pidió que le devuelvan al can y se justificó diciendo que la dejó porque tenía problemas de salud familiares.

La historia empezó cuando una joven publicó en sus redes que encontró a una perrita de raza Westie cerca de la avenida Benavides. “Parece que se ha escapado de su casa ya que la encontré asustada. Tiene un arnés color verde. Si alguien la reconoce por favor hablarme y si no compartan el post”, dice la publicación de Ibeth Canales.

Joven pide ayuda para perrita encontrada en Miraflores (Trome)

De inmediato varios usuarios comenzaron a comentar el post y adjuntaron capturas de pantalla de una cámara de seguridad donde se ve a una mujer abandonando a una perrita idéntica en Miraflores. Ibeth comprobó que se trataba del mismo can.

En las imágenes se ve a una mujer al lado de una camioneta con la perrita, que también llevaba arnés verde. Luego de dejarla en plena calle, se sube a su camioneta y se va, abandonándola muy asustada.

Mujer abandonando a su mascota en plena calle de Miraflores (Trome)

Luego de que ambos post se viralizaran en Facebook y muchos reconocieran a la autora del abandono, y hasta denunciaran que en el pasado atropelló a una niña autista, la protagonista de las reprochables imágenes se pronunció.

A través de sus redes sociales, la mujer trató de justificar su mal accionar. “Cometí un descuido muy grave con mi pequeña Cashew. En un momento de mucha confusión y abrumada con problemas de salud familiar, dejé ir a Cashew. Tengo en casa un Schnauzer de 10 años y una Westie de 2 años, a las que queremos mucho”, escribió en Facebook.

“Pido las disculpas del caso, no me encontraba en ese momento mentalmente estable y cometí un grave error. Quisiera recuperar a mi pequeña Cashew, sé que la tiene la Srta. Ibeth Canales, comprendo su situación y su posición. Pido por favor, no involucrar a mi hija, Naomi. Ella nada tuvo que ver en este caso. Ella no estuvo conmigo, ni supo nada de lo sucedido”, agregó.

Mujer reconoce haber abandonado a su perrita (Trome)