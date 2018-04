¡Mi fe en la humanidad está restaurada! Un claro ejemplo de nobleza y amor por el prójimo se volvió viral recientemente en Facebook. El video muestra el gesto de una mujer para con una pequeña que perdió a su madre.

La historia de Facebook habla de Isabella Pieri, una niña de 11 años que perdió a su madre hace años por una rara enfermedad. Desde ese momento su padre, Philip Pieri, se dedicó completamente a la pequeña.

Sin embargo, había una tarea que no pudo dominar. Y es que jamás logró peinar con éxito a Isabella por la mañana, antes de ir a la escuela. ‘Originalmente le corté el cabello porque no sabía cómo peinarlo, estaba todo enredado y no podía sacarlo para nada’, dijo Philip al medio KSL TV, según se viralizó en Facebook.

Por suerte, alguien cercano a Isabella estaba allí para solucionar el problema. Una mañana, la pequeña se dio cuenta que Tracy Dean, la conductora del bus que diariamente la llevaba a su escuela, estaba peinando a una compañera de clase.

De inmediato se preguntó si también podría peinarla a ella. Es así que ahora, todos los días Tracy Dean, quien se identifica con el drama de la pequeña de 11 años, deja lista y muy bien arreglada a Isabella.

Tracy Dean contó que le diagnosticaron cáncer de mama hace siete años y que cuando conoció a Isabella lo primero que pensó fue en sus hijos. ‘ No es que mi esposo no pueda hacerlo (peinar) pero ya sabes, eso es algo que hacen las mamás, hacen el cabello de sus hijos’, dijo la conductora a KSL.

Por su parte, Isabella está más que contenta con el noble gesto de Tracy. ‘ Me hace sentir como si fuera una madre para mí. Me emociona ver lo que hace con mi cabello cada día’, dijo la niña al referido medio.

conductora de bus peina a niñita cuya madre murió por rara enfermedad. Video: Facebook / KSL

TAMBIÉN PUEDES LEER



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.