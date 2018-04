Facebook viral: Conductora de TV pasa vergüenza en vivo por olvidarse esto en el pelo [VIDEO]

Una conductora de televisión pasó un vergonzoso momento en vivo. El incidente quedó registrado y se volvió viral en Facebook.

El video ya ha superado las 27 mil reproducciones.



¿Qué fue lo que ocurrió? Kate Garraway, presentadora del noticiero Good Morning Britain de la cadena del Reino UnidoITV, estaba en pleno noticiero cuando notó algo extraño en su pelo.



Con algo de temor, Garraway hurgó en su pelo y descubrió que había olvidado quitarse un rulero. En el video en Facebook se puede ver que la periodista se echa a reír y enseguida su rostro enrojece de la vergüenza.



“¡Y me preguntaba qué cosa me estaba picando!”, se le escucha decir a Garraway.



En tanto, sus compañeros del noticiero tomaron con humor el incidente y rieron con ella.



En Facebook, algunos usuarios hicieron bromas al respecto: “Al menos no fueron liendres”.



La presentadora del noticiero Good Morning Britain olvidó un instrumento de peluquería en su pelo.