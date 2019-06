Denuncian discriminación contra niño ambulante en conocida cafetería de Surco | FOTOS

¡Indignante! Una usuaria de Facebook denunció un terrible caso de discriminación contra un pequeño niño ambulante que entró a una conocida cafetería del centro comercial Jockey Plaza para ofrecer sus productos.

Según la denuncia de Facebook, todo ocurrió el pasado jueves 23 de mayo en la cafetería Delicass del Jockey Plaza. Hasta allí llegó la denunciante, Carol Valdivia, y su familia, para comer en el local.



La joven contó que un niño de nombre Daniel se les acercó para venderles dulces. "Mi tía le preguntó si tenía hambre, él respondió que sí y lo invitamos a comer con nosotros. Levanté la mano y llamé al mesero que nos atendía, él se acercó con mirada intrigada y le dije al niño ¿qué deseas pedir? Y con una enorme sonrisa dijo ¿puedo elegir? Y respondimos sí. Muy alegre dijo que una empanada de pollo", contó la usuaria.

La denunciante contó que cuando realizó el pedido, el mozo se le acercó y le preguntó si podía poner la empanada para llevar. "Respondí que NO. Él se retiró y en menos de un minuto volvió y dijo señorita, lo pongo para llevar, ya que hay muchas personas incómodas con la presencia del niño, a lo que volví a responder con un rotundo NO", narró.

Según la joven, el mozo volvió por tercera vez y les dijo que más clientes le reclamaban por el pequeño. "¿Cuál es su problema? Está en mi mesa y al que no le guste no me interesa. Se retiró y trajo el pedido de mala gana", agregó.

Una vez que el pequeño terminó de comer y se retiró, la familia de la denunciante llamó al administrador de la cafetería, quien trató de excusarse y les dijo que no se había percatado del hecho de discriminación.

"Nunca más volveré a consumir en este lugar, de lo peor. Por favor si ves a un niño, dale algo de comer, apóyalo, estarán agradecidos y felices de que alguien se preocupe un momento por ellos", finalizó la joven.