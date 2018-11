Un trabajador del hospital de Lambayeque ha sido protagonista de un bochornoso video en el que se muestra como un verdadero matón al intentar agredir a una joven madre de familia lanzándole una silla delante de varias personas. En el video, que se ha vuelto viral en Facebook , también se puede ver a este sujeto totalmente sacarse la correa para lanzarse encima de la mujer cuyo hijo lloraba de miedo.



De acuerdo a la denuncia en Facebook, el tipo se molestó porque le reclamaron que no atendía bien a sus pacientes. Incluso, los agentes de seguridad detuvieron al trabajador del área de emergencia del nosocomio que no dejaba de agredir verbalmente a la mujer y hasta la amenazaba con llevarla a comisaría para que la encierren.

En el video de Facebook la víctima le reprochaba su mala actitud al hombre y le decía que "si no quiere trabajar, anda a tu casa a dormir", a lo que el hombre agarró la silla e intentó arrojársela delante de todos los que estaban alrededor.



La mujer, de acuerdo al video de Facebook, acusó al trabajador de insultarla, pero el hombre pedía que llamaran a la policía para que se la lleven, pero los testigos decían que debería llamar a los efectivos para que se lleve al hombre por abusivo, pues no tuvo ningún reparo en amenazar a la joven delante de todos y de su pequeño hijo.

La discusión siguió y cuando la mujer quiso retirarse el lugar, el hombre con la amenaza de quitarse la correa del pantalón empezó a gritar y a decirle "usted no se mueve, llamen a la policía, porque yo no me voy a dejar golpear por nadie".



El hombre indicó a los vigilantes que la madre de familia lo agredió y malogró sus lentes.

Este video viral de Facebook se dio a conocer a través de la cuenta de la ciudadana Maria Eufemia Tapia Barrantes. El hecho ocurrió en el servicio de Emergencia del Hospital "Luis Heysen Incháustegui", de Chiclayo.