¡Épico troleo! Enrique Ferdández Chacón estuvo hace unos días en el programa del polémico Phillip Butters. Tras una entrevista en donde el conductor lo llamó comunista y lo comparó con Susana Villarán y Alejandro Toledo, el popular ‘Chaparrón’ no dejó que le pisaran el poncho y le contestó con todo.

En la parte final de la conversación, antes de despedirse, Butters le preguntó al congresista ‘si le va llevar fruta’ a Yehude Simon’, quien hace unos días fue detenido de manera preliminar como parte de la investigación en su contra por presunto lavado de activos y otros delitos en el caso Olmos.

“Bueno... sí, por qué no si es mi amigo... El día que usted esté preso también le voy a llevar frutita, no se preocupe”, respondió Fernández Chacón dejando impávido al conductor de Willax que aseguró que eso nunca iba suceder.

“Vamos a ver...”, dijo el popular Chaparrón antes de terminar la entrevista muy risueño, ante la mirada desconcertada de Phillip Butters que le agradeció por la oportunidad de conversar con él.

‘Chaparrón’ trolea épicamente a Phillip Butters | Facebook | El Panfleto

BUTTERS LE ADVIERTE A FERNÁNDEZ CHACÓN QUE PUEDE TERMINAR PRESO

Durante la polémica entrevista, Phillip Butters le preguntó a Enrique Fernández Chacón cuál era su edad. “Es cinco años mayor que Alan, seis años menor que PPK, tres años mayor que Toledo”, le dijo el conductor.

Al consultarle sobre el por qué de la comparación, Butters asegura que es por su edad y porque es comunista. “A los comunistas les encanta, les fascina, les aloca el dólar. Usted me cae bien, no le ha robado nada a nadie peor no vaya ser que termine en un puesto público robando. Le advierto, se va morir en la cana... por su edad... Susana Villarán no es su promo?”, le dijo.

“Tenga usted la plena seguridad que eso no va pasar conmigo... No me compare con Susana Villarán, no seas malo”, contestó Fernández Chacón. “He pasado por la prueba de la vida. Acá hay 33 millones de peruanos, sácame uno que diga que le robé algo, uno no más. Yo me voy a morir invicto”, agregó.