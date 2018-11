Facebook viral: La espectacular y millonaria fiesta infantil de una niña de 7 años ¡Costó más que una boda real!

Isabella Barbo es quizás la niña más afortunada del mundo al tener unos padres multimillonarios que le cumplieron el sueño de tener una fiesta infantil digna de un cuento de hadas y en la que sus primogénitos gastaron la asombrosa suma de 10 millones de dólares. La pequeña es hija del dueño y presidente de una de las empresa más poderosas en la industria de los cosméticos y cuidados de belleza de Filipinas , William Barbo. La empresa que fue contratada para realizar el evento publicó las fotos en Facebook y rápidamente se volvió viral.



Para esta fiesta infantil los padres no se limitaron en nada con tal de engreír a su pequeña Isabella, quien para el esperado día lució un espectacular vestido de princesa bordado con hilos de plata, con una corona de diamantes que sus padres le regalaron y lució ante sus invitados a la espectacular celebración, tal como se muestran en las fotos de Facebook Nice Print Photography & Exige Weddings



El padre de Isabella y su hermano lucieron finos trajes de seda y oro de príncipes, mientras que la madre un exclusivo diseño de un vestido color nude que se mandó a hacer con un famoso diseñador.



Para la fiesta se invitó a alrededor de 300 personas, quienes debían acudir de gala y los niños vestidos de príncipes, princesas y superhéroes.

NO HUBO PIÑATA



Para esta fiesta de hadas y princesas no se descuidó ningún detalle y la decoración fue espectacular. El techo estaba adornado por globos y flores de la estación, además de 20 arañas decorativas de cristales, mesas con manteles de seda, cubiertos de plata y decoradas con finas rosas y tulipanes en floreros de plata. No podían faltar los candelabros de cristal.



El ambiente se complementó con una gran escalera adornada con flores y un piso con el nombre de la pequeña Isabella.



En la celebración tampoco podía faltar la torta. Esta fue hecha de 6 pisos, envuelta en fina masa elástica y decorada alrededor con cristales swarovski.

FIESTA PREMIUM



Si pensaste que eso es todo lo que tenía la fiesta, pues te equivocaste. Isabella tuvo en su fiesta a las princesas filipinas de Disney con quien cantó todas las canciones de las películas de cuentos y para deleitar a sus amiguitos hubo un espectacular show de ballet y de 3D para los más grandecitos.



Las princesas Disney no podían faltar en esta espectacular fiesta. (Fotos: Nice Print Photography & Exige Weddings/Facebook)

Además contrataron a una exclusiva banda de músicos para que anime la fiesta y su hermano le dedicó una pieza en piano.