Un grupo de extranjeros sembró la indignación en Facebook luego que se viralizara un video donde se les ve burlarse de la apariencia física de un taxista del Cusco. Al momento, el clip ha dividido a las redes, mientras algunos creen que solo se trata de una broma, otros lo consideraron una falta de respeto.

Según se ve en Facebook, unos seis venezolanos viajaban en un taxi por las calles de Cusco. Como se observa, todos los extranjeros están felices de estar en tierras peruanas, e incluso agradecen al taxista por ser su guía.

"Se le agradece al señor chofer por poner la cara porque él es nuestro guía", se le escucha decir al extranjero que graba el video de Facebook desde su celular. De inmediato, pasa el teléfono de sus compatriotas, quienes lo hacen llegar hasta la parte de adelante del vehículo.

"El señor de Cusco. Le dicen cara' llama", dice uno de los extranjeros desatando la risa de sus compatriotas y de él propio taxista, que no puede controlarse y voltea la cara a la cámara.

Como era de esperar, el video ha generado la indignación de los usuarios de Facebook, quienes critican a los extranjeros por aprovecharse de la confianza que les brindó el taxista para burlarse de su apariencia física.

Sin embargo, no todos los comentarios de Facebook criticaron la actitud de los extranjeros. "No hay mas que chacota en este video. No digan cosas que no existen. No veo nada de malo. No se pasen!!!Los limeños somos campeones poniendo chapas,todo el tiempo ponemos apodos", escribió una usuaria de la red social.



Grupo de extranjeros genera indignación tras burlarse de taxista cusqueño

