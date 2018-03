Facebook viral: Fiscalía abre investigación contra policías acusados de 'sembrar' marihuana a jóvenes

¡Que les caiga todo el peso de la ley! Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio Público informó que dispuso abrir una investigación contra dos efectivos de la Policía Nacional que habrían ´sembrado’ marihuana a dos jóvenes en una intervención, que se llevó a cabo el último viernes, en Jesús María.



La disposición fue emitida por el titular de la 15.° Fiscalía Provincial Penal de Lima, Fidel Castro Chirinos, tras la difusión de los videos en las redes sociales y los medios de comunicación en donde aparecerían los efectivos David Fuentes Merino y Emerson Valles Chips realizando la supuesta intervención a dos jóvenes. La investigación tendrá un plazo de 30 días y se realizará en sede fiscal.



Como parte de las primeras acciones, se dispuso tomar las declaraciones de los agentes implicados. Además, en los próximos días se recibirá la declaración del procurador del Ministerio del Interior y del comisario de Jesús María, así como de testigos. El magistrado también pidió a Inspectoría General de la PNP que informe las medidas disciplinarias adoptadas en el caso.



En el video, se ve cómo un efectivo interviene a dos muchachos que habrían estado fumando marihuana en una calle de Jesús María y a luego le ‘siembra’ un sobre de marihuana

De otro lado, se visualizará el video difundido para identificar a las víctimas. El Ministerio Público aseguró que realizó una inspección en la comisaría de Jesús María, donde se pudo constatar que no hubo comunicación alguna sobre la detención de los jóvenes. Asimismo, se pudo verificar que no había registro de dicha intervención.



En las imágenes, que volvieron virales en Facebook, se ve cómo un efectivo interviene a dos muchachos que habrían estado fumando marihuana en una calle de Jesús María y luego le ‘siembra’ un sobre de droga. Al inicio, se observa al agente revisando ambos bolsillos del joven que interviene.



Mientras realiza el procedimiento, otro sujeto graba con su celular y denuncia que no los pueden detener puesto que no tienen más de ocho gramos de marihuana en su poder, algo estipulado en la ley. El policía hace caso omiso e inmediatamente saca algo de su chaleco. Después, intenta colocarlo en el bolsillo del intervenido, quien grita y denuncia que lo están intentando ‘sembrar’.