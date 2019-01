Hackean sistema de seguridad de su casa y le hacen creer que será bombardeado

Una familia de EE.UU. pasó el susto de sus vidas con la alerta que emitió el sistema de cámaras de vigilancia de su hogar. Laura Lyons realizaba los quehaceres en su casa de Orinda, en California, cuando un sonido muy potente, parecido a una alarma, la dejó en shock. La historia ha cobrado relevancia entre los internautas y se ha hecho viral en Facebook.

Fue entonces cuando una voz anunció que varios misiles procedentes de Corea del Norte se dirigían a las ciudades de Los Ángeles, Chicago y Ohio. Laura y su esposo se quedaron aterrorizados y la confusión se apoderó de ellos cuando comprobaron que no estaban informando nada de eso en la televisión, sino que la alerta procedía de su sistema de vigilancia.

"Nos advertían de que Estados Unidos había tomado represalias contra Corea del Norte y que las personas en las áreas afectadas tenían tres horas para evacuar", contó la mujer a The Mercury News. "Sonaba totalmente creíble, era potente y captó nuestra atención desde el principio. Fueron cinco minutos de puro terror y otros 30 para tratar de averiguar qué estaba pasando", explicó.

Tras vivir momento de pánico llamaron al 911 y a la empresa responsable de la cámara de seguridad. No tardaron en advertir de que habían sido víctimas del ataque de un hacker. De hecho, no eran los únicos clientes a los que les había sucedido algo parecido. Tras hacer pública la noticia, no tardaron en convertirse en viral y generar todo tipo de comentarios a través de la red social Facebook.

Por su parte, un portavoz de la compañía propietaria del sistema de seguridad ha asegurado que "nos tomamos muy en serio la seguridad en el hogar y estamos introduciendo activamente mejoras que rechazarán contraseñas integradas y permitirán a los clientes monitorizar el acceso a sus cuentas para rastrear entidades externas que abusan de las credenciales".