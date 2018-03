Una joven de tan solo 18 años perdió la vida tras hacer algo que muchos de nosotros estamos acostumbrados a practicar casi a diario. Y es que la muchacha estaba hablando por su celular mientras lo cargaba, según se viralizó en Facebook.

Según declaraciones del hermano de la víctima, identificada como Uma Oram, la adolescente de 18 años que vivía en la localidad de Kheriakani, al este de India, contestó su Smartphone mientras estaba cargando para hablar con un familiar.

Fue en ese momento que el celular de marca Nokia explotó sin previo aviso. Uma Oram sufrió graves heridas en el rostro, mano derecha, piernas y pecho y cayó inconsciente, según quedó en evidencia en Facebook. De inmediato la llevaron a un hospital donde falleció, informó Daily Mail.

Las imágenes viralizadas en Facebook muestran cómo quedó el teléfono que explotó y mató a la joven. Según medios locales de India, se habría tratado de un Nokia 5233, modelo que fue lanzado hace 8 años.

El vocero de HMD Global, la casa de los teléfonos Nokia, dijo a Mail Online que el Smartphone en cuestión no fue fabricado por ellos. ‘Si bien no hemos podido verificar de forma independiente los hechos de ninguno de estos informes, podemos confirmar que el teléfono móvil en cuestión no fue fabricado o vendido por HMD Global’, indicó.

Asimismo, expresó su pesar a nombre de la compañía por el terrible accidente que cobró la vida de una joven mujer. ‘Estamos profundamente tristes de escuchar el desafortunado incidente que involucra a una niña de 18 años que ha sido reportado’.

