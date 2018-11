Una denuncia de Facebook puso en el ojo de la tormenta a la orquesta Zaperoko. Y es que según indicó un joven, uno de los integrantes de la agrupación musical lo humilló con gestos y comentarios homofóbicos.



El usuario de Facebook Antonio Gálvez publicó una serie de videos en los que se ve a uno de los integrantes de la Orquesta Zaperoko haciéndole gestos homofóbicos. "Desde que entré a la sala de embarque empezaron con los gritos de demás sonidos", escribió el joven.

"Cuando tomé agua gritaron: '¡Tómatelo todo!' Y todo eso a vista y paciencia de los pasajeros del vuelo y el personal del aeropuerto de LATAM Airlines. Nunca respondo, tampoco los enfrento, pero eso está mal. Nadie tiene por qué incomodarte, denigrarte o hacerte sentir vulnerable por cómo te ves, como eres, etc. Esto es homofobia, normalizada, pero homofobia al fin", denunció el joven usuario de Facebook.

En otro de los videos se ve al joven denunciante acercarse a los integrantes de Zaperoko y reclamarles. "Eres un homofóbico", le dice a su agresor, quien le replica "Pero yo soy gay también". "No me importa, no tienes por qué gritarme ni decirme nada porque yo no te conozco", le contesta según se ve en Facebook.