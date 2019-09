Mujer pelea con su novio invisible y hasta pide que intervenga el personal de seguridad

¿Practicando para un casting de telenovela? ¿Problemas psicológicos? ¿Preparando la escena para enfrentar a su pareja en la vida real? Muchas son las preguntas que se están formulando miles de usuarios de redes sociales que se toparon con un peculiar video compartido en Facebook. En él se ve a una mujer discutiendo con su ‘novio imaginario’. Así como le lees.

En la grabación realizada por una comensal dentro de un restaurante de México se observa a la chica sentada discutiendo sola en una mesa, con dos vasos de refresco. “¿Me ayudan a descifrar esto? Vanessa Pérez y yo bebíamos café. Y grabé la discusión con el hombre invisible. ¿actriz?”, escribió en su publicación.

Las reacciones en Facebook no tardaron en llegar pues resulta cotidiano ver en algún establecimiento público que las parejas discutan ya sea por el pedido para cenar o por problemas propios de la relación, pero la situación se vuelve muy extraña cuando solo la persona que pelea puede ver a su ‘contrincante’.

“Por tu culpa, por tu culpa, haces sentir mal a las personas, discúlpenlo por favor así es”, se le escucha decir a la mujer que luce muy enfadada y que se levanta varias veces de su asiento sin dejar de mirar a su ‘novio imaginario’.

La escena, de por sí totalmente rara, se torna aún peor cuando la chica empieza a elevar más la voz y decirle al ‘hombre’ que deje de gritarle y hasta pide apoyo al personal de seguridad para que detenga el maltrato. Todo quedó registrado para Facebook.

“¿Quieres que venga alguien de seguridad? Yo ya no soy la misma a la que le vas a estar pegando. A mí no me vuelves a tocar”, expresa la mujer totalmente ofuscada. Luego le dice “trágate eso” y procede a agarrar un recipiente con azúcar y echarle una gran cantidad a una de las bebidas sobre la mesa, que está ubicada en el lugar donde supuestamente se encuentra su pareja.

La escena compartida en Facebook recibió todo tipo de comentarios. Algunos aseguraron que la protagonista podía padece algún problema psicológico o alucinaciones, mientras que otros cuestionaron una posible burla hacia los innumerables casos de maltrato y agresiones hacia la mujer, pues ella asegura ser violentada por el ‘hombre’.