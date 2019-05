Alumnos donan parte de sus becas a compañero para que pueda continuar estudiando

Unos estudiantes en México decidieron reunir parte del dinero que reciben de su beca otorgada por el Gobierno y dárselo como regalo a uno de sus compañeros que vive una precaria situación económica. El gesto fue grabado en un video que se ha hecho viral en Facebook , donde han generado admiración de los cibernautas.

El admirable gesto se registró en el Centro de Estudios Tecnológicos y de Servicios de la ciudad de Delicias, en el estado de Chihuahua, donde varios de los alumnos del 6°F recolectaron 2.878 pesos (cerca de 150 dólares), que depositaron en un sobre marcado con el mensaje: "De tus compañeros y maestros".

Los jóvenes entregaron el dinero a David Yépez mientras grababan el momento en video. El estudiante no podía creer el gesto de sus compañeros de carpeta, a quienes agradeció la ayuda en medio de conmovedoras lágrimas. Él no había logrado salir favorecido con la beca para costear su ingreso a la educación superior.

"Qué mal. Un amigo mío no quedó en la beca y él la quería para los gastos de la universidad. Lo bueno es que tiene buenos compañeros. Lo vamos a alivianar mi Yépez", escribió uno de sus compañeros en la publicación viral compartida a través de Facebook, donde se compartieron las imágenes de lo ocurrido.

Según informó el diario Excelsior, estos jóvenes han prometido hacer una colecta cada bimestre, periodo en que reciben la bonificación gubernamental.

"No saben lo feliz que me ponen todos ustedes. Yo pensaba que no había gente como ustedes, pero me demostraron lo contrario. Sigan así y demuestren que aún hay compañerismo, amistad y ganas de cambiar el mundo", agradeció el hermano de David.