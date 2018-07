Facebook viral: ¿Ovni en el Cusco? Usuario grabó momento en que objeto volador apareció en cielo de la Ciudad Imperial

En las redes sociales existen miles de videos de aparentes apariciones de ovnis en el mundo. El Perú no es ajeno a ello y, precisamente, hace unos días en el Cusco un usuario de Facebook colgó unas imágenes de un extraño objeto volador que apareció en el cielo de la Ciudad Imperial.



En el relato, el usuario de Facebook piensa que se trata de unas luces en el cerro del Cusco , pero rápidamente se da cuenta que no es una simple luz, sino de un objeto que va descendiendo hasta quedarse estático. "No tiene las luces y vuela muy bajo", se le escucha al que grabó el video.

El usuario va describiendo cómo el supuesto ovni va bajando una y otra vez hasta desaparecer por momentos, lo que causa sorpresa. "No está, no está, desapareció. Ya no lo veo. Qué habrá sido, justo ahora", dice sorprendido dueño del video en Facebook .



En otra toma de video, otro usuario de Facebook también captó este extraño fenómeno en el cielo del Cusco . Sin embargo, en los comentarios indicaron que "es el penal de Cueva que está aterrizando", "Ojala que llegue a Lima y que caiga en el congreso", "Es superman", entre otros.

Incluso, algunos indicaron que solo era una luz y que los ovnis no existen.