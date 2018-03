Facebook viral: Captaron el fantasma de Pablo Escobar en edificio donde vivió [FOTOS y VIDEO]

En Facebook se volvió viral unas fotos que captaron el supuesto fantasma de Pablo Escobar en el edificio Mónaco, donde vivió el narcotraficante colombiano.



“Sé que no suelo publicar mucho pero esto fue algo que me sorprendió mucho y no sé qué pensar. Tome una foto a este edificio y cuando la acerqué vi una figura humana. No sé si sea mi imaginación por saber la historia de este edificio pero la verdad no sé qué pensar en este momento”, escribió la usuaria en su cuenta de Facebook, aunque jamás mencionó a Pablo Escobar.



En la imagen de Facebook se aprecia el ‘fantasma’ de Pablo Escobar en una sombra en uno de los pisos del edificio.



El supuesto fantasma de Pablo Escobar.

Pese a que no se ve bien, algunos usuarios en Facebook indicaron que la imagen es del desaparecido capo Pablo Escobar, quien era propietario de ese edifico.



En el edificio que aparece en Facebook salieron muchas órdenes de Pablo Escobar que cambiaron y marcaron la historia de Colombia en los años 80. El lugar ahora está abandonado.



Las fotos virales en Facebook del ‘fantasma’ de Pablo Escobar se han vuelto tendencia mundial porque han hecho series y documentales sobre su vida, además de leyendas urbanas-como esta-mantienen en interés en el mundo, aunque en Colombia no es un nombre que se recuerde con mucho orgullo.

