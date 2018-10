Facebook viral,

Los problemas con el transporte están en todas partes del mundo. Se publicó en Facebook un video que demuestra lo mal que funciona el sistema de trenes en India. Las imágenes se hicieron virales en internet.

Una multitud que supera las mil personas aguardan por el arribo del tren en la ciudad de Ranaghat, India. La expectativa y necesidad de transportarse es grande.

Cuando llega una de las unidades en circulación empieza el alboroto y desorden. Todos quieren ingresar al tren, pero ni siquiera los que se encuentran al interior pueden salir, tal como se observa en el video de Facebook.

Mira las impactantes imágenes

Las imágenes permiten apreciar la magnitud de un problema que puede desencadenar en una tragedia en cualquier momento. Las autoridades no han advertido esto, al parecer.

El video ha superado el millón de reproducciones en menos de tres semanas y tiene un gran cantidad de compartidos en Facebook.

"¿No tienen reglas en las estaciones? Despierta India, hay una mejor manera de hacer las cosas. No eres un país de gente tonta, solo eres un país que no tiene reglas y a tus líderes no les importa cómo haces las cosas. ¡Es hora de cambiar tus maneras!", publicó uno de los usuarios.