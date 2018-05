Paolo Guerrero: La ilustración del capitán peruano que viene conmoviendo al mundo [VIDEO y FOTOS]

Paolo Guerrero no podrá cumplir su sueño de niño. El '9' convirtió en realidad la ilusión y más de 30 millones de peruanos podrán ver a la selección peruano en Rusia 2018. Doña Peta crió a Paolo Guerrero con la única meta de ser el mejor y llevar a Perú al Mundial. Miles de fanáticos muestra su apoyo en Facebook



El capitán de la selección peruana mandó un mensaje para todos sus seguidores, hinchas y detractores. Paolo Guerrero fue contundente y manifestó que "es hora de que yo me pronuncie, estar pasando por esta injusticia después de seis meses y hoy tener una decisión donde el TAS ratifica catorce meses de suspensión para mí es durísimo, son horas muy duras para mí y mi familia". El mensaje fue realizo en la cuenta personal de Facebook del '9'.



Paolo Guerrero, fiel a su estilo de juego, le deseó paz para todos aquellos que prepetraron su no participación en Rusia 2018. "A las personas que contribuyeron a esta vergonzosa injusticia les digo que me están robando el Mundial y quizá mi carrera también, espero que consigan dormir en paz. Yo estoy viendo con mis abogadas tomar las siguientes acciones".



Pero es una ilustración la que mejor plasma el caso de Paolo Guerrero frente a la FIFA, TAS, WADA y más. En la imagen se puede ver a Paolo Guerrero parado en un árido campo de fútbol. El detalle es que a su sombra le falta la pierna izquierda en alegoría a la famosa frase que Diego Armando Maradona hizo famosa: "Me cortaron las piernas". La imagen se está volviendo viral en Facebook y más redes sociales.



Paolo Guerrero Paolo Guerrero